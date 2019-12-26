Sarıkamış'ta sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı - Son Dakika

Sarıkamış'ta sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı

6 saat önce

Sarıkamış'ta, sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakaladı.

Sarıkamış'ta sit alanında kaçak kazı yapanlar suçüstü yakalandı, System.String[]

Sarıkamış'ta, sit alanında kaçak kazı yapan 2 kişi suçüstü yakaladı.


İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıkamış'a bağlı İnkaya Köyünde tarihi sit alanında izinsiz kazı yapan 2 şüpheli şahıs suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.


İzinsiz kazı yapılan alanda jandarma ekiplerince yapılan aramada 1x1 metre genişliğinde 2 metre derinliğinde çukur bulunurken, olay yerinde 1 adet kazma, 1 adet kürek, 1 adet çekiç ile 1 adet taş çivisi jandarma ekiplerince ele geçirildi.


Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan şüpheli 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.


Konuyla ilgili olarak Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Güvenlik güçlerimiz, ilimiz genelinde kültürel ve tarihi mirasın korunmasına yönelik, tarihi eser kaçakçılığı ile mücadeleye aralıksız devam edecektir" denildi. - KARS

Sarıkamış, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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