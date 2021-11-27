Soğuk hava ve sis etkili oluyor - Son Dakika

Siste yürüyen vatandaşlar
Karlı yollarda ilerleyen araçlar
Kırağı çalan bitkiler
Kar yağışı Kars'ta soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava nedeniyle bitki ve ağaçlar kırağı tuttu.
Buzlanma ve sis oluşan kara yollarında ise ekipler tuzlama çalışması yaptı.
Sarıkamış ilçesinde de soğuk hava dolayısıyla bina çatılarında buz sarkıtları oluştu, yaban hayvanları beyaza bürünen arazide yiyecek aradı.
Kaynak: AA
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