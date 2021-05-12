Sarıkamış'ta "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanları Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ve hayvanseverlerin iş birliğiyle düzenli besleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kars Şube Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parklar Şefliği ekipleri ile bir grup hayvansever, ilçedeki mahallelerde ve ilçe merkezine 28 kilometre uzaklıktaki baraj nedeniyle bir kısmı su altında kalan Karakurt köyündeki sahipsiz kedi ve köpekleri mama ile besledi.

Hayvansever vatandaşlardan Hasan Cellat, AA muhabirine salgın süresince vatandaşların sokak hayvanları konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Herkes katkı sunduğunda bütün sokak hayvanlarını sahipsiz kalmayacağını dile getiren Cellat, "Pandemiden dolayı bu sıkıntılı günlerde bir nebzede olsa köpeklerin karınlarını doyurup bu doğal hayatta ayakta tutmaya çalışıyoruz. Bundan dolayı doğa koruma ekibi arkadaşlarımıza içten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Köylü vatandaşlardan Ayhan Çoşkun da sivil toplum kuruluşlarının ve hayvanseverlerin sokak hayvanlarını unutmadığını aktardı.