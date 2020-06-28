Sarıkamış'ta tanker devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Sarıkamış'ta tanker devrildi: 1 yaralı

Sarıkamış'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker şarampole devrildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Yaşadığı hastalık nedeniyle doktor olmaya karar verip, 60 yaşında YKS'ye girdi

Köyde kurduğu çiftlik örnek oldu! Kazancını duyan tası tarağı toplayıp köye gitmek istiyor

Sınava giremeyince kuzenini suçlayan genç, trol çıktı

YKS'ye giden genç kız, sokağa maske takmadan çıktığı için 900 TL ceza yedi

Her geçen gün yeni özelliği çıkan korona için korkutan keşif: Tek hedefi nefes değil

Koronaya yakalanan esnaf çok pişman: Sosyal mesafeye uymadım 'Bana bir şey olmaz' dedim, oldu

Sıfır otomobillerin piyasaya girmesiyle birlikte ikinci el araç fiyatlarında eylül ayında dengelenme olacak

Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım

Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi

Türkiye'de son 14 günde koronavirüs tanısı konan hastaların yüzde 63'ü en rahat davranan gruptan

Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?

Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti

Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü

Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti

Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi