Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta tarihi binada yangın
Son Dakika Güncel Haber

Sarıkamış'ta tarihi binada yangın

19 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarihi binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sarıkamış'ta tarihi binada yangın, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tarihi binada çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.

İstasyon Mahallesi'nde, taş ve ahşaptan yapılan, uzun zamandır boş olan iki katlı tarihi binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde gelen Sarıkamış Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Yangında, binanın çatı ve oda kısmında hasar oluştu.

Olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında yaklaşık 40 yıl Rus işgalinde kalan ilçede Ruslar tarafından yapılan bina, uzun yıllar TCDD personel lojmanı olarak kullanılmıştı.

Sarıkamış, İtfaiye, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yunanistan'da feribot yandı: 613 kişi tahliye edildi
Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye yeni atamalar! İşte 6 ismin yeni görevleri Fatih'te 4 katlı binada yangın (1) Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 13:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta tarihi binada yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]