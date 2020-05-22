Sarıkamış'ta tatlıcıların bayram mesaisi - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tatlıcılar bayram siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai yapıyor.

Tatlıcı Yavuz Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayında vatandaşın özel taleplerini karşılamak için mesai yapmaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır işlerinde düşüşüş olduğunu belirten Yıldız, "Koronavirüs salgınından dolayı alınan tedbirler çerçevesinde iş yapmaya çalıştık. Tabi esnaf olarak vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına, baklava, şekerpare, bülbülyuvası, tuluma tatlısı ayrıca yaş ve kuru pasta çeşitleri yaparak talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İnşallah bu günleri de kısa sürede atlatarak normal hayatımıza başlarız." dedi.

Yapımı tamamlanan tatlılar müşteriye ulaştırmak üzere tezgahlardaki yerini aldı.