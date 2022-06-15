Sarıkamış'ta tekstil atölyesi kurulacak - Son Dakika
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Sarıkamış'ta tekstil atölyesi kurulacak

15.06.2022 11:34
Sarıkamış'ta tekstil atölyesi kurulacak

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 200 gencin istihdam edileceği tekstil atölyesi kurulacak.

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaklaşık 200 gencin istihdam edileceği tekstil atölyesi kurulacak.

Sarıkamış Belediye Başkanı Harun Hayali ile SERKA Genel Sekreteri arasında "Çalışan ve Üreten Gençler Programı" kapsamında projenin protokolü imzalandı.

Hayali, yaptığı konuşmada, genç işsizliği sorunu ile mücadele kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokole istinaden başlatılan "Çalışan ve Üreten Gençler Programı"nın bu kez Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uygulanacağını söyledi.

Gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek ve istihdam edilebilirliğini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Hayali, " 'Çalışan ve Üreten Gençler Programı' kapsamında Sarıkamış'ta 200 kadın ve gencin istihdam edileceği tekstil atölyesi kurulacak. Proje kapsamında, Sarıkamış Millet Bahçesi mevkisinde 1.500 metrekarelik kapalı alana sahip bir tekstil atölyesi ile sosyal alan yapılacak. Atölye bölgesinde belediyeye ait bir binanın da tadilatı yapılarak kreşe dönüştürülmesi hedefleniyor." dedi.

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Kaynak: AA

Harun Hayali, gençlik, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta tekstil atölyesi kurulacak - Son Dakika

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