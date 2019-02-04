Sarıkamış'ta Tilkilerin Fare Avı Kameraya Yansıdı
15 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tilkilerin fare avı, kameraya yansıdı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tilkilerin fare avı, kameraya yansıdı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.
Sarıkamış'ın Asboğa köyünün mera ve tarlalarında yiyecek bulmaya çalışan tilkiler, kameraya yansıdı. Tilkilerin yaklaşık 30 santimetrelik karın altındaki fareleri avlamak için gösterdiği çaba, ilginç görüntü oluşturdu.
Görüntülerde, tilkilerin, kar altında hareketlerini hissettikleri fareleri, 30 saniyelik takibin ardından yaklaşık 1,5 metre zıpladıktan sonra yakalaması yer aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA
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