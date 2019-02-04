Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Tilkilerin Fare Avı Kameraya Yansıdı

Sarıkamış'ta Tilkilerin Fare Avı Kameraya Yansıdı

15 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tilkilerin fare avı, kameraya yansıdı.

Sarıkamış'ta Tilkilerin Fare Avı Kameraya Yansıdı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde tilkilerin fare avı, kameraya yansıdı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

Sarıkamış'ın Asboğa köyünün mera ve tarlalarında yiyecek bulmaya çalışan tilkiler, kameraya yansıdı. Tilkilerin yaklaşık 30 santimetrelik karın altındaki fareleri avlamak için gösterdiği çaba, ilginç görüntü oluşturdu.

Görüntülerde, tilkilerin, kar altında hareketlerini hissettikleri fareleri, 30 saniyelik takibin ardından yaklaşık 1,5 metre zıpladıktan sonra yakalaması yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:30 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ASELSAN'dan 110 Milyon Liralık Sözleşme Son Dakika! Uludağ'da Otelde Büyük Panik! Çok Sayıda Kişi Çatıdan Düşen Karın Altında Kaldı

Son Dakika! Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı İngiltere, Fransa, İspanya ve İsveç, Guaido'yu Venezuela Lideri İlan Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 13:45:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Tilkilerin Fare Avı Kameraya Yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]