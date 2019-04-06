Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

44 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Fatih Kaplan idaresindeki 33 AHK 41 plakalı otomobil, Sarıkamış- Horasan kara yolununda Mutlu Taştemir'in kullandığı 76 DS 616 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, Sarıkamış Çardakçatı Köyü İlkokulu Müdürü olan Mehmet Fatih Kaplan hayatını kaybetti.

Kaplan'ın cansız bedeni Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:36 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, 3. Sayfa
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