Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Ölü
44 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, okul müdürü olduğu öğrenilen bir kişi hayatını kaybetti. Mehmet Fatih
Kaplan idaresindeki 33 AHK 41 plakalı otomobil, Sarıkamış- Horasan
kara yolununda Mutlu Taştemir'in kullandığı 76 DS 616 plakalı tırla çarpıştı.
Kazada, Sarıkamış Çardakçatı Köyü İlkokulu Müdürü olan Mehmet Fatih Kaplan hayatını kaybetti.
Kaplan'ın cansız bedeni Sarıkamış Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:36 Kaynak: İHA
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