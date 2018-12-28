Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Sarıkamış'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.

Kaza, Sarıkamış - Erzurum Karayolu Karakurt mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, A.Ç., idaresindeki otomobil buzlu zeminde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçtu. Kazada araç içerisindeki H.Ç., hayatını kaybetti 3 kişide yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Sarıkamış Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:56 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Güncel
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