Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmsaının ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS

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