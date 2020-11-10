Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Sarıkamış'ta trafik kazası: 1 yaralı
10.11.2020 11:58
Sarıkamış'ta buzlanan yolda kayan araç yoldan çıkarak devrildi.
Sarıkamış'ta buzlanan yolda kayan araç yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kars'ta soğuyan havalarla birlikte buzlanan yollar kazaları da beraberinde getirdi. Sarıkamış'tan Erzurum'a seyir halindeki otomobil, Sarıkamış Soğuksu mevkiinde yolun buzlu olmasından dolayından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kayarak yan yattı.
Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.
Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yapmsaının ardından ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumun iyi olduğu öğrenildi. - KARS
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