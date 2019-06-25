Sarıkamış'ta trafik ve asayiş uygulaması
1 saat önce
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde trafik ve asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.
Sarıkamış
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nce kent merkezinde trafik ve asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri ilçe merkezinde ilçenin giriş ve çıkışlarında trafik ve asayiş uygulaması yaptı.
Sürücülerin kimlik kontrolü yapan ekipler araçların da kontrolü yaptılar.
Sürücülere emniyet kemerinin önemini de anlatan ekipler, araç ve sürücülerde bulunan eksikliklere cezai işlem uyguladı. - KARS
Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına 4 tutuklama
Türkiye'nin konuştuğu Palu ailesi davasında yeni gelişme!
Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı
Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar