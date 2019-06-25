Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta trafik ve asayiş uygulaması
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Sarıkamış'ta trafik ve asayiş uygulaması

1 saat önce

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde trafik ve asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Sarıkamış'ta trafik ve asayiş uygulaması, System.String[]
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce kent merkezinde trafik ve asayiş uygulamaları aralıksız devam ediyor.

Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş ekipleri ilçe merkezinde ilçenin giriş ve çıkışlarında trafik ve asayiş uygulaması yaptı.

Sürücülerin kimlik kontrolü yapan ekipler araçların da kontrolü yaptılar.

Sürücülere emniyet kemerinin önemini de anlatan ekipler, araç ve sürücülerde bulunan eksikliklere cezai işlem uyguladı. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:42 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Sarıkamış, 3. Sayfa
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