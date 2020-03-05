Sarıkamış'ta üniversite öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Sarıkamış'ta üniversite öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi - Son Dakika

Sarıkamış'ta üniversite öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi

6 saat önce

Sarıkamış'ta Kafkas Üniversitesi öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi verildi.

Sarıkamış'ta üniversite öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi, System.String[]

Sarıkamış'ta Kafkas Üniversitesi öğrencilerine AFAD bilinci eğitimi verildi.


Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Kafkas Üniversitesi Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu (MYO) eğitim ve öğretim gören 150 öğrenci ve 15 akademisyenin katıldığı etkinlikte AFAD İl Müdürü Oktay Ayğan tarafından Afet Bilinci Eğitimi ve Afet Gönüllüleri Projesi tanıtımı yapıldı.


Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrasında okul idaresi tarafından eğitmenler teşekkür belgesi verildi.


AFAD İl Müdürlüğü'nce Afet Bilinci Eğitimi ve Afet Gönüllüleri Projesi kapsamında eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kafkas Üniversitesi, Sarıkamış, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:35 Kaynak: İHA
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