Üzerinde insan figürleri bulunan taş ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Üzerinde insan figürleri bulunan taş ilgi odağı oldu

02.08.2022 15:39
Üzerinde insan figürleri bulunan taş ilgi odağı oldu

Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri bulunan taş, ilgi odağı oldu.

Sarıkamış'ta üzerinde insan figürleri bulunan taş, ilgi odağı oldu. Vatandaşların dikkatini çeken taşın bin 500 yılık olduğu ileri sürüldü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı İnkaya köyünde bulunan tarihi yapı ve üzerinde insan figürlerinin olduğu taş, köye ziyarete gelen vatandaşların ilgisini çekti. Yaklaşık bin 500 yıllık olduğu ileri sürülen insan figürlü taşın, geçmişe ışık tuttuğu ve Kars'ta yaşamış medeniyetleri bir kez daha gözler önüne çektiği belirtildi.

Cep telefonuyla görüntüsü çekilen taşta, atın üzerinde avcı ve av hayvanları resimleri bulunuyor.

(İHA)

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üzerinde insan figürleri bulunan taş ilgi odağı oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üzerinde insan figürleri bulunan taş ilgi odağı oldu - Son Dakika
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