Sarıkamış'ta Vaşak Böyle Görüntülendi

Sarıkamış'ta vaşak böyle görüntülendiKARS - Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde duran vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sarıkamış'ta vaşak böyle görüntülendi



KARS - Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde duran vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sarıkamış Handere Köyü sınırları içerisinde ailesiyle birlikte yolculuk yapan Davut Çınar, yol kenarında vaşak gördü. Aracını durdurarak cep telefonuna sarılan Çınar, bir süre vaşağı kaydetti. Vatandaşlar tarafından izlendiğini gören vaşak daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Öte yandan Sarıkamış'ta görülen ve yaban hayatı çeşitliliği, zenginliği ile doğal denge açısından son derece önemli olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.

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