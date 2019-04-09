Sarıkamış'ta Vaşak Görüntülendi

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde duran vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Yaban hayatına ev sahipliği yapan Sarıkamış'ta, çam ağaçları arasında kar üzerinde duran vaşak vatandaşlar tarafından görüntülendi. Sarıkamış Handere Köyü sınırları içerisinde ailesiyle birlikte yolculuk yapan Davut Çınar, yol kenarında vaşak gördü. Aracını durdurak cep telefonuna sarılan Çınar, bir süre vaşakı kaydetti. Vatandaşlar tarafından izlendiğini gören vaşak daha sonra kaçarak bölgeden uzaklaştı. Öte yandan Sarıkamış'ta görülen ve yaban hayatı çeşitliliği, zenginliği ile doğal denge açısından son derece önemli olan vaşaklar, nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde yer alıyor.



(Serkan Erkoç/İHA)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi

Eshot Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm

Halk Otobosü Şoföründen, Kendisini Uyaran Yolcuya: Seni Öldürürüm

Seçimi Kaybeden HDP'li Sırrı Sakık'tan Çok Konuşulacak Çıkış: Milletvekillerimiz Bizi Yalnız Bıraktı