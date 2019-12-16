Sarıkamış'ta yangın - Son Dakika
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Sarıkamış'ta yangın

6 saat önce

Yangın çıkan binadan görüntü Ekiplerin yangın çıkan yere gitmesi KARS - Kars'ın Sarıkamış İlçesinde kayak merkezlerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Yangın çıkan binadan görüntü

Ekiplerin yangın çıkan yere gitmesi KARS - Kars'ın Sarıkamış İlçesinde kayak merkezlerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı.

Sarıkamış'ta yangın

Sarıkamış, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:43 Kaynak: AA
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