Sarıkamış'ta yangın - Son Dakika

Sarıkamış'ta yangın
6 saat önce
Yangın çıkan binadan görüntü Ekiplerin yangın çıkan yere gitmesi KARS - Kars'ın Sarıkamış İlçesinde kayak merkezlerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:43 Kaynak: AA
Yangın çıkan binadan görüntü
Ekiplerin yangın çıkan yere gitmesi KARS - Kars'ın Sarıkamış İlçesinde kayak merkezlerinin bulunduğu bölgede yangın çıktı.
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