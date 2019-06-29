Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta yaz spor okulları açıldı
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Sarıkamış'ta yaz spor okulları açıldı

24 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çocukların yaz tatilinde sporla iç içe olması amacıyla oluşturulan yaz spor okulları açıldı.

Sarıkamış'ta yaz spor okulları açıldı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, çocukların yaz tatilinde sporla iç içe olması amacıyla oluşturulan yaz spor okulları açıldı.
Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen açılış töreninde konuşma yapan Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, ülkenin geleceği için her alanda sağlıklı, bilinçli iyi nesiller yetişmesi gerektiğini söyledi.
Koşal, yaz döneminde tatilin yanı sıra okuma ve sportif faaliyet içinde olmanın çocuklar için büyük önem arz ettiğini belirterek, "Geleceğimizi inşa edecek çocuklarımızın iyi yetişmesi için bütün imkanları seferber ediyoruz. Çocuklarımız bu dönemde camilerimizde hem kuran okuma ve dini eğitim görüyor, hemde spor okullarımızdaki çeşitli branşlarda kurs görüyor. Bu manada sağlıklı, ahlaklı, inançlı, başarılı gençler yetişsin diye çaba sarf ediyoruz." dedi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Ali Koçak da hep birlikte koordineli bir çalışma başlattıklarını ifade ederek, "Amacımız çocuklarımızı, gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan uzak tutup, sporun içinde sağlıklı bireyler olarak topluma kazandırmak istiyoruz. Bu manada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Koşabiliyorken Koş Projemiz' devam ediyor. Katılmak isteyen herkesi bekliyoruz." dedi.
Konuşmaların ardından Kaymakam Koşal ve protokol üyeleri çocuklara çikolata ve meyve suyu ikram etti.
Futbol, tekerlekli kayak, kort tenisi, voleybol, basketbol, jimnastik dalında hizmet verecek yaz spor okullarında, 5-18 yaş arası yaklaşık 150 sporcu, haftada 6 gün eğitim alacak.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Atakan Karabağ, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Soner Akınsoy, AK Parti İlçe Başkanı Serkant Aykul, İl Genel Meclisi Üyesi Medeni Çetinkaya, daire amirleri, veliler ve sporcular katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 07:01 Kaynak: AA
Hükümet, Kars, Sarıkamış, Güncel
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