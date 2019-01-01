Sarıkamış'ta Yeni Yıla Eksi 20 Derecede Girdiler

Kars Sarıkamış'ta Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otellerde düzenlenen yeni yıl etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Kars Sarıkamış'ta Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren otellerde düzenlenen yeni yıl etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.



Kayak sezonunun da daha etkin devam etmesi için yağan kar coşkusu ile 2018 yılını acı ve tatlı günlerle geride bırakan vatandaşlar, yeni yıla umutla girdi. Habitat Otel'de düzenlenen havai fişek gösterileri, uçurulan dilek balonları, halk oyunları gösterileri, yerli sanatçıların programları ile yeni yıl karşılandı. Yeni yıla kar altında Sarıkamış'a giren yerli ve yabancı turistler ise eksi 20 derecede unutulmaz bir gece yaşadı.



Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde bulunan Habitat Otel'de düzenlenen yemek ve gösterilerle yeni yıla giren yerli ve yabancı turistler, folklor ekibinin Kafkas Dansı gösterisini büyük beğeniyle izledi. Kafkas Dans Ekibi ise ortak bir dille yeni yılın huzur, barış ve mutluluk getirmelerini istedi.



Vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeden yakılan ateş başında gönüllerince eğlendi. Sarıkamış'ta düzenlenen yeni yıl programları gece geç saatlere kadar devam etti. Eğlenceye katılan vatandaşların ortak temennisi barış ve kardeşlik oldu.



Habitat Otel Sahibi Kürşat Gemalmaz ise, yeni yılın ülkemize huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederek, "Biz Habitat Otel ailesi olarak bu yıl düzenlemiş olduğumuz yeni yıl etkinlikleriyle Sarıkamış'a gelen yerli ve yabancı turistlere unutulmaz bir gece yaşatmak istedik. Bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize ve dostlarımıza teşekkür ederiz" dedi.



Yeni yıla girmeye dakikalar kala Habitat Otel bahçesinde yerli ve yabancı turistler önce dilek tutarak dilek balonlarını uçurdular. Ardından Kayak merkezinde bulunan vatandaşlar Tacettin Durmuş'un attığı ve yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterileri ve kar üzerinde izleyerek yeni yıla "Merhaba" dedi. - KARS

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