Sarıkamış'ta yerleşim yerlerine inen ayılar, çöp konteynerinden beslenip ormana döndü - Son Dakika

Sarıkamış'ta yerleşim yerlerine inen ayılar, çöp konteynerinden beslenip ormana döndü

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan bozayılar, yerleşim yerlerine inerek çöp konteynerlerinden besleniyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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