Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor.



Kar yağışının devam ettiğini ifade eden Tarık Erdoğdu adlı vatandaş, "Sarıkamış'ta yoğun bir kar yağışı var ve devam ediyor. Gerçekten Sarıkamış'a kar yakışıyor, beyaz gelinliğini tekrardan giydi. Kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Yeni yıla giriyoruz herkese mutlu yıllar diliyorum" dedi.



Sarıkamış'ta yağan kar kayak merkezinde bulunan otel işletmecilerini de sevindirdi. Yeni yıla saatler kala otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken, son yağan kar ile birlikte Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.



Öte yandan, Sarıkamış'ta olumsuz hava koşullarından dolayı eğitime 1 gün ara verildi. - KARS

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