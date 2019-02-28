Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı

Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede iki gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Sabah kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar araçlarının üzerini temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı.

Kars'ta etkili olan kar yağışıyla caddelerin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:23 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Kar, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Hatayspor'u Eleyerek Türkiye Kupasında Yarı Finale Yükseldi Kadıköy'deki Çöp Konteynerinde Bulunan Bacakların Erkeğe Ait Olduğu Ortaya Çıktı

Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü İYİ Parti Muş Belediye Başkan Adayı Çelikoğlu Adaylıktan Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 10:31:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]