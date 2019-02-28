Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı
1 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü. İlçede iki gündür aralıksız yağan kar hayatı olumsuz etkiledi. Sabah
kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar araçlarının üzerini temizlerken, temizlik işçileri ise kaldırımlarda çalışmalarına başladı.
Kars'ta etkili olan kar yağışıyla caddelerin beyaza bürünmesi, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışı kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 09:23 Kaynak: İHA
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