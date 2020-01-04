Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı

6 saat önce

Sarıkamış'ta gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı turizmcileri sevindirdi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı, System.String[]

Sarıkamış'ta gece başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı turizmcileri sevindirdi.


Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkisi sürdüren kar yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kar yağışı trafik ekiplerini de harekete geçirdi. Özellikle kent dışına çıkan sürücüler dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.


"Buz sarkıtları oluştu"


Kar kalınlığının 48 santimetreye ulaştığı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde etkisi sürdüren kar yağışı altında kayak severler kayak ve kızak kaymanın keyfini çıkarırken, özellikle binalarda çatısında oluşan buz sarkıtları da dikkat çekti. 1 metreyi bulan buz sarkıtları renkli görüntüler ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. - KARS

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 10:49 Kaynak: İHA
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