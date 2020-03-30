Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü. Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. - KARS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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