Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı - Son Dakika

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede etkili olan kar her tarafı beyaza bürüdü. Yoğun kar dolayısıyla caddeler, çatıların üzeri beyaz örtüyle kaplandı.