Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında korona uygulaması - Son Dakika

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Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında korona uygulaması
6 saat önce
Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.
Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında korona virüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri uygulamasa i görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücülere bilgilendirildi. Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1 saat süren uygulamada ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 07:22 Kaynak: İHA
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