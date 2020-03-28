Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında uygulama - Son Dakika

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında uygulama
6 saat önce
Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında uygulama Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.
Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı altında uygulama
KARS - Sarıkamış'ta, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yoğun kar yağışı altında koronavirüs tedbirleri kapsamında kontrol ve uygulamalar yapıldı.
Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ve asayiş ekipleri uygulamasa i görev aldı. Uygulamada durdurulan araçlarda sürücülere bilgilendirildi.
Yoğun kar yağışı altında yaklaşık 1 saat süren uygulamada ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldı. Ayrıca uygulamada zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:09 Kaynak: İHA
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