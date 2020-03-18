Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
Son Dakika Genel Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oldu Sarıkamış'ta iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

KARS - Sarıkamış'ta iki gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayakseverleri de sevindirdi. Cıbıltepe'de bulunan pistlerde 40 santim kar bulunurken, kayakseverlerde hafta sonun kayabilecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Son iki gündür Kars ve çevresinde etkili olan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden Susuz'a bağlı Çamyazı köyü'nün yolu ulaşıma kapandı. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için için İl özel İdaresi ekipleri çalışma başladı.

Sarıkamış'ta yağan karın ardından belediye de kar temizleme çalışmalarına başladı. Başkan Harın Hayali'nin talimatıyla belediye karla mücadele ekipleri ilçe da ana yollar ve caddelerin karını temizledi. Kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

Sarıkamış, Türkiye, Kars, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:36 Kaynak: İHA

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