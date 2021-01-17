Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor KARS - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta etkisi sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kayak severleri ise sevindirdi. Gece saatlerinde etkili olan kar etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden birçok köy yolu ulaşılma kapandı. Kapalı bulunan köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için Kars İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

Son Dakika

Endonezya için 2021 kabus gibi başladı: Uçak kazası ve depremden sonra şimdi de yanardağ patladı

İki kız kardeş, kendilerinden telefon numarası isteyen şahsı evire çevire dövdü

Sağlık Bakanlığı yetkilisi: 15 Mart'ta 27 milyon kişiyi aşılamamız halinde kısıtlamaların büyük bölümünü kaldırmayı planlıyoruz

5 yaşındaki çocuğun önce ayakkabılarını çıkardı, ardından çuvala koyarak kaçırmaya çalıştı

Milyonlarca emekliye müjdeli haber: Maaşlarla birlikte ek ödemelere de zam yapıldı

Aşı olmayacakları vatan hainliğiyle suçlayan Prof. Dr. Sönmez şimdi de köpek benzetmesiyle tepkilerin odağında

Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti

Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade diziden ayrılıyor mu? Ettiği küfür başına dert oldu