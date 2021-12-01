Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Turizmciler sezon için gün sayıyor

KARS - Sarıkamış'ta etkili olan kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde havanın aniden soğumasıyla birlikte kar yağdı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıkamış'ta şehir merkezi beyaza büründü. Sarıkamış'ta etkili olan yağmur ve soğuk hava yerini kara bıraktı. Sabah erken saatlerde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken, vatandaşlar güne karla başladı.

"Sarıkamış kayak merkezi beyaza büründü kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı"

Türkiye'nin en popüler kayak merkezi olan Sarıkamış Kayak Merkezi kar yağışıyla birlikte beyaza bürünürken turizmciler sezon için gün sayıyor.

Sarıkamış Kayak Merkezinde bulunan Kayı Snow ve Kayı Resort Genel Müdürü Mehmet Saraçoğlu, "Sarıkamış beyaza büründü. Sezonu açmak için hazırlıklarımız tamam, kar yeterli seviyede, herkesi bu sezon Sarıkamış'a bekliyoruz.

Sarıkamış Kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu.

"Kayak severleri bekliyoruz"

Sarıkamış'ta kayak yapmanın ayrıcalık olduğuna dikkat çeken Bora Kanber, "Muhteşem bir kar yağışıyla girdik. Bu kar yağışı devam edecek ve Aralık ayı içerisinde de devam edecek. İnşallah bu sene pistler erken açılacak gibi duruyor. Kayak severleri Sarıkamış'ın bu doğal pistlerine, yüzde yüz doğal pistlerine, kristal karına bekliyoruz" diye konuştu.

Kar yağışının devam etmesi durumunda Sarıkamış Kayak Merkezi'nde önümüzdeki günlerde sezonun açılması bekleniyor.