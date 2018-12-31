Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor
53 dakika önce
Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiKARS - Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Sarıkamış
'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor Kar
yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
KARS - Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kar yağışının devam ettiğini ifade eden Tarık Erdoğdu adlı vatandaş, "Sarıkamış'ta yoğun bir kar yağışı var ve devam ediyor. Sarıkamış'a kar yakışıyor beyaz gelinliğini tekrardan giydi. Kayak merkezinde kar kalınlığı 2 metreye yaklaştı. Yeni yıla giriyoruz herkese mutlu yıllar diliyorum." dedi.
Sarıkamış'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yağan kar özellikle kayak merkezinde bulunan otel işletmecilerini de sevindirdi.
Yeni yıla saatler kala otellerdeki doluluk oranı yüzde 100'ü bulurken, son yağan kar ile birlikte Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 2 metreyi geçti.
Öte yandan Sarıkamış'ta olumsuz hava koşullarından dolayı da eğitime 1 gün ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:53 Kaynak: İHA
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