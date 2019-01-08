Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeni ile Eğitime Bir Gün Ara Verildi
16 dakika önce
Sarıkamış'ta Yoğun Kar Yağışı Nedeni ile Eğitime Bir Gün Ara VerildiKARS - Kars'ın Sarıkamış İlçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.
Sarıkamış
'ta Yoğun Kar
Yağışı Nedeni ile Eğitime Bir Gün Ara Verildi
KARS - Kars
'ın Sarıkamış İlçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilçe merkezi ve köylerde eğitime 1 gün ara verildi.
Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
Sarıkamış Kaymakamlığı "Sarıkamış'ta devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında 09.01.2019 Çarşamba
günü eğitime 1 gün ara verilmiştir." açıklamasında bulundu.
AY-
08.01.2019
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:08 Kaynak: İHA
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