Sarıkamış'ta yüzlerce araç, 15 Temmuz konvoyu düzenledi - Son Dakika

Sarıkamış'ta yüzlerce araç, 15 Temmuz konvoyu düzenledi

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış Kaymakamlığının organize ettiği ve vatandaşların katılımı ile yüzlerce araç şehir turu attı.

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında, Sarıkamış Kaymakamlığının organize ettiği ve vatandaşların katılımı ile yüzlerce araç şehir turu attı.

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Konvoy, Sarıkamış Kaymakamlığı önünden hareket etti. Araçlara, Türk bayraklarının yanı sıra, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi verilen mücadeleyi anlatan fotoğraflar ve çeşitli pankartlar asıldı. Konvoyu gören vatandaşlar balkonlara akın ederek Türk Bayrakları ile eşlik ettiler. Konvoy, şehrin birçok noktasından geçerek Batı Kışla şehitliğinde son buldu.


Şehitlikte Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler dua etti.


Yapılan duaların ardından Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal ve beraberindekiler Ay Yıldız tören alanına geçerek Fidan Dikimi yapıldı.


AK Parti Sarıkamış İlçe Başkanı Kenan Doğan, 15 Temmuz'un önemini belirterek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İlçe Kaymakamlığımızın organize ettiği programa katıldık. Önce Yaklaşık yüzlerce araç ile konvoy kaptık daha sonra İlçemizde bulunan şehitlikleri ziyaret ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ile yapılan Ay Yıldız tören alanında fidan dikimi gerçekleştirdik. Bu vesile ile birlik ve beraberlik günümüzü daha iyi anladık" dedi.


Programa Sarıkamış Kaymakamı Recep Koşal, Sarıkamış Tugay Komutanı Vekili Yarbay Selahattin Hakan Candan, Sarıkamış Belediye Başkanı Vekili Serdar Kılıç, Ak Parti İlçe Başkanı Kenan Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Aytaç Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Doğan Özer, İlçe Müftüsü Hamza Torun, kurum müdürleri, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - KARS

Sarıkamış, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 16:39 Kaynak: İHA

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