Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı - Son Dakika

Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu.

Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.


Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralananlardan isimleri tespit edilenler şunlar: "Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan". - KARS

Sarıkamış, Kars, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
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