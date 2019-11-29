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Sarıkamış'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
6 saat önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:10 Kaynak: İHA
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun sis beraberinde trafik kazalarına neden oldu. Sarıkamış-Kars karayolu Asbuğa köyü yol ayrımında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ikisi ağır toplam 20 kişi yaralandı.
Kaza sonrası kurtarma ekipleri ve 112 sağlık ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Kazada yaralananlardan isimleri tespit edilenler şunlar: "Ümit Yıldız, Gerdan Ubiç, Yaşar Ayboğan, Alican Arslan, Atilla Salkın ve Helin Yılan".
(Alper Yıldırım/İHA)
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