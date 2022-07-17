Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

17.07.2022 09:42
Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 44 rakımda yer alan Asboğa Gölü, doğal güzelliğiyle cezbediyor.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2 bin 44 rakımda yer alan Asboğa Gölü, doğal güzelliğiyle cezbediyor.

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıktaki 13 bin 800 metrekarelik alana sahip göl, ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa barınma imkanı sağlıyor.

Gölü ziyaret eden doğasever ve fotoğrafçılar, buranın bir an önce turizm destinasyonu içinde yer alması gerektiğini belirtiyor.

Doğasever Tülin Cellat, AA muhabirine, Asboğa Gölü'nün Çıldır Gölü gibi değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gölün çevre düzenlemesiyle birlikte turizm konsepti içine alınması gerektiğini belirten Cellat, "Burası kışın Çıldır Gölü gibi atlı kızaklarla gezilebilir. Yaz ve kış turizmi için etkili olacağını düşünüyorum. Gölde ördekler, kuşlar, yusufçuk böcekleri, çevrede endemik bitkiler var. Yani herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Vatandaşlardan Fatih Çağır ise yerli ve yabancı turistleri göle beklediklerini ifade ederek, "Asboğa Gölümüz yaz ve kış turizme katkı sunması lazım. Çünkü gölün manzarası çok güzel, turizm sektörüne açılırsa değerinin çok güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Sarıkamış, Hisarcık, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıkamış'taki Asboğa Gölü ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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