Son Dakika Haberleri: Sarıkamış' Taki Kayak Pistinde  Teleferik Vagonları Havada Asılı Kaldı

Sarıkamış' Taki Kayak Pistinde  Teleferik Vagonları Havada Asılı Kaldı

1 saat önce

Kars' ın Sarıkamış ilçesi'nde bulunan kayak merkezindeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle vagonlar havada asılı kaldı.

Sarıkamış' Taki Kayak Pistinde  Teleferik Vagonları Havada Asılı Kaldı, System.String[]
Kars' ın Sarıkamış ilçesi'nde bulunan kayak merkezindeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle  vagonlar havada asılı kaldı. Yaklaşık 2,5 saattir havada asılı kalan vatandaşlar soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı..Yetkililer  arızanın giderilmesine çalıştıklarını söyledi

 

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SARIKAMIŞ-KARS/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:33 Kaynak: DHA

Kars, Sarıkamış, Güncel
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