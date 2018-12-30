Sarıkamış'taki Kayak Pistinde Teleferik Vagonları Havada Asılı Kaldı
1 saat önce
KARS/DHAKars' ın Sarıkamış ilçesi'nde bulunan kayak merkezindeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle vagonlar havada asılı kaldı.
SARIKAMIŞ-KARS/DHA Kars
' ın Sarıkamış
ilçesi'nde bulunan kayak merkezindeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle vagonlar havada asılı kaldı. Yaklaşık 2,5 saattir havada asılı kalan vatandaşlar soğuk nedeniyle zor anlar yaşadı..Yetkililer arızanın giderilmesine çalıştıklarını söyledi
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:45 Kaynak: DHA
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