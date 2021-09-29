Sarıkamış'taki okullarda Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Sarıkamış ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda denetim yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Şube Müdürleri Fahri Dursun ile Hakan Şahin, yüz yüze eğitimin başladığı ilçe merkezi ve köylerdeki okulları ziyaret etti.

Milli Eğitim Müdürü Kızılok, yaptığı açıklamada, salgın sürecinin devam ettiğini, okullardaki kuralların sağlıklı bir şekilde uygulanması için bu tür denetimlerin sıkça yapılacağını söyledi.

Özellikle maske, mesafe ve temizliğin korunması için önlemler alındığını ifade eden Kızılok, "Sınıflarımızda belirli bir mesafeyi koruyabilmek için öğrencilerimizi bölümleyerek eğitim öğretimlerini sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulması halinde dağıtılmak üzere tüm okullarımızda maskeler var. Okulda, bahçedeyken koridorda ve diğer alanlardayken de çocuklar, öğretmenlerimizin gözetiminde bulunuyor. Velilerimiz de çok destek oluyorlar." dedi.