Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'taki Telesiyej Hattında Arıza Oldu, Zirvede 2,5 Saat Mahsur Kaldılar (1)

Sarıkamış'taki Telesiyej Hattında Arıza Oldu, Zirvede 2,5 Saat Mahsur Kaldılar (1)

1 saat önce

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan kayak merkezindeki telesiyej hattında arıza meydana geldi.

Sarıkamış'taki Telesiyej Hattında Arıza Oldu, Zirvede 2,5 Saat Mahsur Kaldılar (1), System.String[]
KARS'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan kayak merkezindeki telesiyej hattında arıza meydana geldi. Kaymak için zirveye çıkan onlarca kişi, arıza nedeniyle lift hattında asılı kalan telesiyejlerde mahur kaldı. Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi.

Bugün saat 13.00 sıralarında Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, zirveye yakın noktada, lift hattında arıza meydana geldi. Telesiyejlerdeki onlarca kişi, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala inip, zirveden aşağı kaymaya hazırlanırken meydana gelen arızayla şaşkınlık yaşadı. Aniden duran telesiyejlerde mahsur kalanlar, sistemin çalışmasını bekledi. Ancak dakikalar ilerledikçe, mahsur kalanların endişesi arttı. Çocuklarıyla gelen aileler ise daha fazla endişelendi. Karlı kaplı bölgede zaman geçtikçe mahsur kalanlar üşümeye başladı. 

Arızanın giderilmesi geçiktikçe bazı kişiler, önce kayak takımları aşağı attı, sonra kendileri atladı. Bu kişiler tekrar takımlarını takıp, oteller bölgesine kayarak ulaştı.  Yaklaşık 2 saat sonra jandarma ekipleri de bölgeye kar motorlarıyla ulaştı. 2,5 saat sonra ise arıza giderildi. Çok üşüdüklerini söyleyen çocuklu aileler de takımlarını kuşanarak, zirveden aşağı kaymaya başladı. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:47 Kaynak: DHA

Kar, Jandarma, Kars, Sarıkamış, Güncel
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