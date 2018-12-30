Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'taki Telesiyej Hattında Arıza Oldu, Zirvede 2,5 Saat Mahsur Kaldılar (4) (Röportaj)

Sarıkamış'taki Telesiyej Hattında Arıza Oldu, Zirvede 2,5 Saat Mahsur Kaldılar (4) (Röportaj)

1 saat önce

KARS VALİSİ ÖKSÜZ: HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLAN YOKKars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızasına ilişkin açıklama yaptı.

Sarıkamış'taki Telesiyej Hattında Arıza Oldu, Zirvede 2,5 Saat Mahsur Kaldılar (4) (Röportaj), System.String[]
KARS VALİSİ ÖKSÜZ: HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLAN YOK

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızasına ilişkin açıklama yaptı. Telesiyej arızasının giderildiğini, her şeyin normale döndüğünü belirten Öksüz, şunları söyledi:

"Mekanik tesiste kısa süreliğine bir arıza oldu. Teknik arkadaşlar hemen müdahale etti. Vatandaşlar bulundukları yerde kalmış oldu. Şimdi normal çalışıyor. Mahsur kalan ziyaretçilerimizden özür diliyoruz. Kısa sürede müdahale edilip, çözüldü. Şu anda her şey normal. Mekanik tesis olduğu için zaman zaman bu arızalar oluyor. Acil sistemleri var, devreye giriyor. Acil giren yedek sitemlerinde de bir arıza olmuş maalesef. Böyle bir şansızlık oldu. Kısa sürede müdahale ettik. Şu anda hiç bir problem yok. Hiçbir sağlık sorunu olan yok."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:05 Kaynak: DHA

Muammer Türker, Kars, Kayak Merkezi, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kafkas Arısı -35 Derece Soğuğa Dayanıklı Yılbaşı ve Hafta Sonu Tatilini Uludağ'da Geçirmek İsteyenler Teleferikte Kilometrelerce Kuyruk Oluşturdu

İstanbul'da 17 Yaşındaki Taraftar Bıçaklanarak Öldürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile Görüştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 18:27:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış'taki Telesiyej Hattında Arıza Oldu, Zirvede 2,5 Saat Mahsur Kaldılar (4) (Röportaj)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]