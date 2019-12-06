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Sarıkamış Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtıldı
6 saat önce
Sarıkamış'ta bulunan kayak otelleri genel müdürleri bölgenin kayak merkezini tanıtmak için Travel Turkey İzmir fuarına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
Sarıkamış'ta bulunan kayak otelleri genel müdürleri bölgenin kayak merkezini tanıtmak için Travel Turkey İzmir fuarına katıldı.
Bölge için ileri düzeyde temsil edilen Kayak merkezinde 2019-2020 kayak sezonunun açılmasına yakın yerli ve yabancı konukları Sarıkamış'a getirmek için fuarda Sarıkamış'ı anlattılar.
İzmir fuarına yoğun bir katılım sağlanarak büyük ilgi gördü. Acentalar ile yapılan görüşmelerde yerli ve yabancı turistler Sarıkamış'a davet edildi. - KARS
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