Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtıldı
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Sarıkamış Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtıldı

6 saat önce

Sarıkamış'ta bulunan kayak otelleri genel müdürleri bölgenin kayak merkezini tanıtmak için Travel Turkey İzmir fuarına katıldı.

Sarıkamış Travel Turkey İzmir Fuarında tanıtıldı, System.String[]

Sarıkamış'ta bulunan kayak otelleri genel müdürleri bölgenin kayak merkezini tanıtmak için Travel Turkey İzmir fuarına katıldı.


Bölge için ileri düzeyde temsil edilen Kayak merkezinde 2019-2020 kayak sezonunun açılmasına yakın yerli ve yabancı konukları Sarıkamış'a getirmek için fuarda Sarıkamış'ı anlattılar.


İzmir fuarına yoğun bir katılım sağlanarak büyük ilgi gördü. Acentalar ile yapılan görüşmelerde yerli ve yabancı turistler Sarıkamış'a davet edildi. - KARS

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 09:54 Kaynak: İHA
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