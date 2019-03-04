Son Dakika Haberleri: Sarıkamış, Türkiye Kızak Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

Sarıkamış, Türkiye Kızak Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, Türkiye Kızak Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Sarıkamış, Türkiye Kızak Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapıyor, System.String[]
Türkiye'nin önemli kayak merkezleri arasında yer alan Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe, Türkiye Kızak Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Kızak Şampiyonası, 4-7 Mart tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde düzenleniyor. Şampiyona bugün yapılan yarışlarla start aldı. Türkiye'de uluslararası standartlara uygun ilk ve tek kızak pistinin Sarıkamış'ta olduğu belirtilerek ülkenin dört bir yanından yaklaşık 200 sporcunun katıldığı kaydedildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Kars, Sarıkamış, Türkiye, Güncel
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