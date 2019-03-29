Sarıkamış Ukrayna Kiev Fuarında Tanıtılıyor
2 saat önce
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde bulunan dağ otel işletmecileri ve SERKA bölgedeki turist sayısını artırmak için Ukrayna Kiev fuarına katıldı.
Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezinde bulunan dağ otel işletmecileri ve SERKA bölgedeki turist sayısını artırmak için Ukrayna Kiev fuarına katıldı.
Bölgeyi ileri düzeyde temsil edilen Kayak merkezine yabancı konukları getirmek için fuarda Sarıkamış'ı anlattılar. Sarıkamış'ın kış aylarında eşsiz kayak zevkini yaşamasını ve yaz aylarındaki gelincik tarlası, keklik deresi, Sarıçam ormanları ile çevrili doğal gelinliği tanıtmak için Kiev fuarına yoğun bir katılım sağlanarak büyük ilgi gördü.
Fuara kayılan otel işletmecileri acentalar ile görüşme yaptı. Yabancı misafirler Sarıkamış'a davet edildi. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:09 Kaynak: İHA
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