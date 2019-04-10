Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanlığı'ndan Emniyet Müdürlüğü'ne Anlamlı Ziyaret
1 saat önce
Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanlığı 6-10 Nisan Polis Haftası nedeni ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Sarıkamış
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:52 Kaynak: İHA
Ülkü Ocakları Başkanlığı 6- 10 Nisan Polis Haftası
nedeni ile İlçe Emniyet Müdürlüğü
'nü ziyaret etti.
Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin ve teşkilatı 6-10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım'ı makamında ziyaret ederek haftalarını kutladılar.
Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tarık Bilgin, "Vatanımızın ve güzel yurdumuzda canı pahasına görev yapan polislerimizin Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşu nedeniyle 6-10 Nisan Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde Sarıkamış'ta görev yapan polislerimizin günlerini kutlamak için Emniyet Müdürümüzü ziyarette bulunduk. Huzur
ve güvenliğimizin teminatı olan vatandaşı için 24 saat aralıksız görev başında olan tüm polislerimize Allah'tan kolaylıklar diliyor ve bu vesileyle tüm şehitlerimizi Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz" dedi. - KARS
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