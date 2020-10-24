Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi - Son Dakika

Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi

24.10.2020 17:14
Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi, System.String[]

Kırşehir'de, yöresel ürünleri satışından geçimini sağlayan esnaf, Sarıkamış yöresi ürünlerine ilginin artış gösterdiğini söyledi.

Kırşehir'de, yöresel ürünleri satışından geçimini sağlayan esnaf, Sarıkamış yöresi ürünlerine ilginin artış gösterdiğini söyledi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde üretilen yöresel ürünler, Kırşehir'de de ilgi görmeye başladı. Mutfağında da geçmişteki lezzetleri günümüze taşıyan Kars, kaşar peyniri ve gravyer gibi ürünleriyle kendinden söz ettiriyor. Kırşehir'de Nezir Kocabey, işlettiği yöresel ürünler dükkanında pandemi sürecinde yoğun ilgiden dolayı evlere siparişleri yetiştirmeye çalışıyor. Kars yöresine ait ürünler satışı yapan Nezir Kocabey, tulum, gravyer gibi satışlarında fark edilir bir artış yaşandığını belirtti. Koyun yoğurdu, çeçil peyniri ve bal satışlarının rağbet gördüğünü anlatan Kocabey, "Yöresel ürünlerin Kağızman'da özellikle uzun kış gecelerinin vazgeçilmez yiyecekler arasında yer alıyor. 2 yıl önce iş yerimizi açtık. Pandemi süresi dolayısıyla işlerimizde bir düşüş oluştu ama yine de işlerimiz gayet güzel. Kars yöremize ait tüm ürünleri satıyoruz. Şu anda şekersiz Kars balımız ve peynirlerimiz oldukça rağbet görüyor. İş yerimizde bulunan ürünlerin hepsine talep var" dedi. - KIRŞEHİR

Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi
Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi
Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi

Sarıkamış, Kırşehir, Esnaf, Kars, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sarıkamış ürünlerine Kırşehir'de ilgi - Son Dakika

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