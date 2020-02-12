Sarıkamış ve Kağızman'da okullara kar tatili - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sarıkamış ve Kağızman'da okullara kar tatili - Son Dakika

Sarıkamış ve Kağızman'da okullara kar tatili

6 saat önce

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar 1 gün tatil edildi.

Sarıkamış ve Kağızman'da okullara kar tatili, System.String[]

Kars'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar 1 gün tatil edildi.


Kars'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman'da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 1 gün tatil edildi. - KARS

Sarıkamış, Kağızman, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:23 Kaynak: İHA
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