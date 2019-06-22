Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor
1 saat önce
Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:16 Kaynak: AA
KARS - Türkiye
'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
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