Son Dakika Haberleri: Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor
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Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor

1 saat önce

Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.

KARS - Türkiye'nin gözde kış turizm merkezleri arasında yer alan, doğası ve sarıçam ormanlarıyla da yaban hayvanlarına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, doğanın canlanmasıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı.
Sarıkamış yaz aylarında yaban hayatıyla büyülüyor
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:16 Kaynak: AA
Kars, Türkiye, Sarıkamış, Güncel
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