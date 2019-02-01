Sarıkamış Yoğun Kar Yağışı, Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü
29 dakika önce
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi de 15 metreye düştü.
Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi de 15 metreye düştü.
Sarıkamış'ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:36 Kaynak: İHA
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