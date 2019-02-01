Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Yoğun Kar Yağışı, Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü

Sarıkamış Yoğun Kar Yağışı, Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü

29 dakika önce

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi de 15 metreye düştü.

Sarıkamış Yoğun Kar Yağışı, Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü, System.String[]
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, görüş mesafesi de 15 metreye düştü.

Sarıkamış'ta aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Akşam başlayıp aralıklarla yağan kar, sürücülere de zor analar yaşattı. Görüş mesafesinin 15 metreye düştüğü Sarıkamış'ta trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:36 Kaynak: İHA

Kars, Sarıkamış, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Çorum'da Askeri Araç Devrildi: 3 Asker Yaralı Ülke Başkentlerini Tek Tek Sayan 18 Aylık Bebek, Sosyal Medyada Fenomen Oldu

Cuma Namazına Giden Yaşlı Adam, Yanlışlıkla Kendini Vurdu İYİ Parti, 112 Belediye Başkan Adayını Daha Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 20:05:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sarıkamış Yoğun Kar Yağışı, Görüş Mesafesi 15 Metreye Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]