Sarıkamışlı öğrenciler kentin tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika
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Sarıkamışlı öğrenciler kentin tarihi mekanlarını gezdi

26.06.2022 13:22
Sarıkamışlı öğrenciler kentin tarihi mekanlarını gezdi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenim gören öğrenciler kentin tarihi yerlerini gezdi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde öğrenim gören öğrenciler kentin tarihi yerlerini gezdi.

Merkez Yalınkaya İlkokulu ile Ani İlkokulu'nun daveti üzerine Sarıkamış Karapınar Köyü İlkokulu öğrencilerine yönelik gezi programı düzenlendi.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fırat Yıldız'ın koordinatörlüğündeki öğretmen ve öğrenciler, ilk olarak Kars Yalınkaya köyünü ziyaret ederek öğrencilere fidan hediye etti.

Ardından Kars Peynir Müzesi'ni ve Ani Ören Yeri'ni gezen öğrenciler, burada görevliler tarafından bilgilendirildikten sonra uçurtma uçurdu.

Sarıkamış İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, bölgenin tanıtılması açısından bu tür gezi programlarının önemli olduğunu söyledi.

Öğrencilerin hafızalarında iz bırakması adına güzel bir etkinlik olduğunu ifade eden Kızılok, "Özellikle köylerde eğitim gören öğrencilerimizin, bölgemizdeki, tarihi ve turistik yerleri görmeleri, bilgi edinmeler, kendi yaşadıkları coğrafyayı öğrenmeleri lazım. Biz de kurum olarak elimizden geldiğince bu tür programları düzenlemeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrada devam edeceğiz." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sarıkamışlı öğrenciler kentin tarihi mekanlarını gezdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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